تقوي عقلك.. فاكهة يمكنها تقليل خطر الإصابة بمرض يصيب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



كشف أحد الخبراء أن تناول فاكهة بسيطة قد يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الخرف الذي يؤثر على العقل.

وفقًا للدكتورة إيمر ماكسويني، فإن تناول المزيد من التوت الأزرق يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف المرتبط بالعمر ويعزز مهارات الذاكرة لديك.

وبحسب express، يُعتقد أن تناول نصف كوب يوميًا من عصير التوت الأزرق يساعد في الحفاظ على صحة دماغك.

وتقول الدكتور ماكسويني: "التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات - وهما عاملان مرتبطان بالتدهور المعرفي.

وارتبط الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من التوت بتحسين وظائف المخ والاحتفاظ بالذاكرة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها تناول التوت الأزرق بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2022 في جامعة سينسيناتي أن تناول التوت الأزرق في الخمسينيات من العمر يساعد في الحفاظ على الذاكرة.

أجرى الباحثون دراسة على 33 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة في الخمسينيات من العمر، وتم إعطاء نصفهم كيسًا من مزيج التوت الأزرق لشربه مع الماء، بينما تم إعطاء النصف الآخر دواءً وهميًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مزيج التوت الأزرق أفادوا بزيادة كبيرة في مهارات الذاكرة لديهم.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور روبرت كريكوريان: "أشارت النتائج الإدراكية إلى تحسن القدرة التنفيذية في هذه العينة في منتصف العمر التي تناولت التوت الأزرق.

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