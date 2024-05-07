الامارات | جائزة حمدان بن محمد للتصوير ترفع جوائزها إلى مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة جديدة تبرز مزيداً من الاحتفاء برسالة الصورة وإبداعات العدسات، رفعت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إجمالي جوائز مسابقتها السنوية إلى مليون دولار، وأطلقت تطبيقها الذكي HIPA Awards على متاجر أبل ستور وغوغل بلاي وهواوي آب غاليري، بجانب إطلاق فئة جديدة في الجوائز الخاصة.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «وفق توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، راعي الجائزة، نعلنُ عن رفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، بدءاً من الدورة الحالية (الاستدامة)، والتي تشهد أيضاً استحداث فئة جديدة وهي (مصور العام من هيبا)»، مشيراً إلى إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالجائزة على جميع المتاجر الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، والذي سيوفر عدداً من الخدمات لجمهور المصورين.

وتابع بن ثالث: «مضاعفة مجموع الجوائز السنوية جاء وفق رؤية سموّ ولي عهد دبي، لتكريم رسالة الصورة ومواكبة تنامي نفوذها وتأثيرها الكبير على مستوى نقل الحقيقة والجمال والمعرفة، ومساهمتها الواضحة في التغيير نحو الأفضل».

وخاطبَ بن ثالث مجتمعات المصورين: «نعمل دوماً لتطوير (هيبا) لتكون العلامة الفوتوغرافية الأقرب لطموحاتكم، والميدان الأنسب لتمكين المصور العالميّ الذين يسكن داخل كل مصور منكم».

وأوضح أن جائزة «مصور العام من هيبا»، استُحدِثَت لتكريم المصور الظاهرة، صاحب الإنجازات الإبداعية النوعية التي تجمَّعت في 12 شهراً متتالياً، وهي مُخصّصة لأصحاب المشاريع الفوتوغرافية المتفوّقة المتجمِّعة في عام واحد مكتنزٍ بالروائع البصرية. وعلى الراغبين بالمشاركة بها الاطلاع على الشروط والأحكام من خلال الموقع الرسمي للجائزة. وبذلك تتألّق قائمة الجوائز الخاصة بفئة جديدة بجانب (الجائزة التقديرية) و(جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي)».

وتأتي الدورة الـ13 للجائزة تحت عنوان «الاستدامة»، وبدأت باستقبال المشاركات منذ 10 مارس الماضي على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae، وسيُغلق باب المشاركة في 30 يونيو المقبل.

وتحتوي الدورة الجديدة على خمسة محاور: «الاستدامة» و«التصوير الرياضي» و«ملف مصور» و«المحور العام بشِقّيه أبيض وأسود/ملوَّن»، بجانب محور مقاطع فيديو قصيرة (لوسائل التواصل الاجتماعي)، ويمكن لأي مهتم بالتصوير حول العالم المشاركة في هذه المحاور طالما تجاوز سن الـ18 عاماً.

وسيكرم كل محور ثلاثة فائزين، إذ تبلغ جائزة المركز الأول 40 ألف دولار، عدا محور «ملف مصور» الذي سيكرّم صاحب المركز الأول بـ50 ألف دولار. كما ستنتقي لجنة التحكيم فائزاً واحداً من المشاركين في أي من المحاور، لتكريمه بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

أما جائزة «مصور العام من هيبا» التي استحدثت، أخيراً، بشروطٍ خاصة، فستُكرّم الفائز بـ80 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة «الجائزة التقديرية» 100 ألف و«جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» 50 ألفاً.

• 5 محاور تتضمنها الدورة الحالية للجائزة.

تطبيق خاص

يوفر التطبيق الخاص بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مجموعة من الخدمات للمصورين، منها التسجيل المبسّط للحصول على عالم من الفرص التنافسية والمعرفية لحضور الفعاليات والمناسبات التدريبية والمشاركة في مختلف المسابقات والاطلاع على أخبار الجائزة ومعارض الصور والإصدارات الخاصة بها من كتب ومجلات ومقالات وغيرها.