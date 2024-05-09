الامارات | مسابقة «يوروفيجن».. 10 دول أولى تحجز لها مكاناً في النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت أول 10 دول إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، وهي واحدة من أكبر مسابقات الغناء في العالم، بعد إقامة الدور نصف النهائي الأول في مدينة مالمو السويدية، أول من أمس.

والدول التي حجزت مكانها في نهائي السبت المقبل هي: صربيا والبرتغال وسلوفينيا وليتوانيا وأوكرانيا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وأيرلندا ولوكسمبورغ.

والدول التي لم يحالفها الحظ هي: أستراليا وأذربيجان وأيسلندا وبولندا ومولدوفا.

كما شهد الدور قبل النهائي عروضاً من قبل اثنتين مما تُسمى بالدول الخمس الكبرى التي توفر معظم التمويل للمسابقة، وهما: المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى السويد، التي فازت ببطولة «يوروفيجن» العام الماضي، وهي مضيفة هذا العام.

ومن المقرر أن ينظم الدور نصف النهائي الثاني الليلة، عندما يتم اختيار 10 دول أخرى للنهائي من بين 16 منافساً. وتشهد الليلة أيضاً عروضاً من بقية الخمسة الكبار: فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتجذب مسابقة «يوروفيجن» أعداداً كبيرة من المتابعين، إذ شاهدها أكثر من 160 مليون شخص العام الماضي. ويقام الحفل النهائي في مالمو أرينا بعد غد.