الامارات | «صدمة» بعد سرقة ذهب عمره 3 قرون في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2024

سُرق طوق وسوار ذهبيّان خلال عملية اقتحام لمتحف «إيلي» البريطاني.

وحصل المتحف على الطوق، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 220 ألف جنيه إسترليني، عام 2017، باستخدام المِنح والهبات؛ وقال إنّ الخسارة تشكّل «ضربة هائلة». بدورها، نقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن شرطة كامبريدجشير قولها إنها تبحث عن اثنين من المشتبه في تورّطهما بعملية السطو، هربا على دراجات كهربائية.

وعلّق أمين المتحف إيلي هيوز: «الصدمة شديدة لسرقة القطعتَيْن الذهبيتَيْن العائد تاريخهما إلى العصر البرونزي قبل 3 آلاف عام. إنها ضربة قوية بعد الدعم الهائل للحصول على الطوق الذهبي. لا يمكن الاستعاضة عنهما لأهمّيتهما الثقافية. أولويتنا الآن العمل مع الشرطة». ويُعدُّ هذا الطوق من أفضل كنوز إنجلترا خلال أكثر من قرن، ومصنوع من 730 غراماً (رطل و10 أونصات) من الذهب الخالص تقريباً. أما مدير الشرطة كيري مازور، فقال: «هذه السرقة خسيسة، ونركّز على التعرّف إلى الجناة. نعمل من كثب لمتابعة خطوط التحقيق».