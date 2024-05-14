الامارات | بطريقة لا تخطر على بال.. امرأة تحاول قتل زوجها والمحكمة تطلق سراحها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مايو 2024

اعترفت امرأة من ولاية أريزونا الأمريكية أمام إحدى المحاكم بتسميم زوجها، في محاولة لقتله، عن طريق سكب الكلور المبيض في قهوته، ثم حصلت لاحقاً على حكم بإطلاق السراح ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

ووقفت المتهمة ميلودي فيليكانو جونسون، 40 عاماً، أمام المحكمة، في إبريل الماضي، لتقر بالذنب في اتهامها بتسميم زوجها روبي جونسون، عن طريق وضع كميات ضئيلة من مادة الكلور المبيضة في ماكينة صنع القهوة الخاصة به، خلال الفترة من 11 و18 يوليو 2023.

وحُكم على ميلودي جونسون بعقوبة المراقبة، التي تشمل إلزامها بالخضوع للعلاج النفسي على الفور، وعدم السماح لها بالاتصال بزوجها دون حضور فريق قانوني. وقال الزوج المجني عليه، روبي جونسون: إنه يعتقد أن زوجته كانت تحاول تسميمه وقتله، للحصول على تعويضات الوفاة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.



ووجهت جهات التحقيق إلى الزوجة تهم محاولة القتل والاعتداء المشدد، وإضافة مواد ضارة إلى الطعام أو الشراب أو الدواء، لكنها وافقت على صفقة الإقرار بالذنب لتحصل على حكم مخفف. وبدأت القصة حين كان روبي جونسون الذي يعمل في القوات الجوية الأمريكية، موجوداً مع زوجته وابنهما في ألمانيا، شهر مارس 2023، وهي فترة كانت تشهد توتراً في علاقة الزوجين ورغبتهما في الطلاق.

وفي تلك الفترة لاحظ جونسون وجود مذاق غريب بقهوته، ومع استمرار الأمر قرر بعد نحو 3 أسابيع، شراء شريط اختبار حمام السباحة، لفحص مياه الشرب، لكنه وجدها طبيعية.

وضع روبي جونسون شريط الاختبار في قهوته ليُصدم باحتوائها على كمية عالية من مادة الكلور المبيض، وهنا أدرك أن زوجته تحاول قتله، لمعرفتها أنه يقوم بتحضير القهوة في المساء ثم يقوم بتسخينها صباح اليوم التالي.

وقرر جونسون عدم إبلاغ السلطات الألمانية لعدم رغبته في كشف القضية في أوروبا، وتظاهر بشرب القهوة بشكل طبيعي، حتى عادت عائلته إلى ولاية أريزونا في يونيو 2023، حيث حصل على مقر إقامة مؤقت، بجوار مقر عمله بالقاعدة الجوية.

وضع روبي جونسون كاميرا خفية لمراقبة تصرفات زوجته، وتقدم ببلاغ للشرطة في 6 يوليو 2023، بعد حصوله على مقطع فيديو يوثق عملية وضعها للكلور في ماكينة صنع القهوة، لكن المحققين أكدوا أن الدليل غير كافٍ لاتهامها، لأنه لا يُظهر طبيعة المادة التي تسكبها.

عاد جونسون إلى منزله ووضع كاميرا ثانية، أوهم زوجته أنها جهاز لإنذار الحريق، وتمكن في 18 يوليو من العودة إلى قسم الشرطة بتسجيل واضح، أدى لاعتقال زوجته ميلودي فيليكانو جونسون.