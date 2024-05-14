لن تتوقع تأثير المشي 30 دقيقة يوميا على صحة الجسم.. فوائده مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن المشي لمدة 30 دقيقة، له تأثيرات مذهلة على صحة الجسم، ومنه تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما يقلل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، ويحسن من الدورة الدموية.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن المشي يوميًا يحسن من كثافة العظام والعضلات، ويقلل هشاشة العظام، ويحسن من اللياقة البدنية، ويساعد على التحكم في الوزن.

وأكدت أن هناك فوائد أخرى للمشي عديدة تتمثل في ما يلي:

تحسين الذاكرة والتركيز.

تنظيم حركة الأمعاء.

تعزيز وظائف الدماغ.

يساعد على النوم بشكل أسرع وأعمق.

يعزز من صحة البشرة.

يساعد على مكافحة العدوى.

واختتمت: "ماعليك سوى المشي 30 دقيقة يوميا، لتغير حياتك للأفضل، والوقاية من الأمراض".