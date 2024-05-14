لو بتحلمي إن جوزك بيخونك.. هل الأمر تحذير أم مجرد هواجس عابرة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يُعد حلم خيانة شريك الحياة من الأحلام المُقلقة والمُزعجة التي قد تُترك أثرًا سلبيًا على نفسية الحالم، ما يجعله يتساءل عن معنى هذا الحلم ورسائله المُبطّنة.

هل الحلم بالخيانة علامة تحذير؟

تختلف التفسيرات حول ما إذا كان حلم الخيانة علامة تحذير من خطر حقيقي يهدد العلاقة أم لا.

تقول الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري العلاقات الأسرية، إن حلم الخيانة قد يُشير إلى مشاعر عدم الأمان أو الشك في العلاقة، أو قد يكون ناتجًا عن تقصير الزوج أو إهماله لزوجته.

وأوضحت أن أسباب حلم الخيانة، الشعور بعدم الأمان في العلاقة، وعدم تقدير الزوجة لنفسها، والقلق من خيانة الزوج، وعدم التعبير عن مشاعرها له.

نصائح للتعامل مع حلم الخيانة

التحدث مع الزوج.

الثقة بالنفس.

عدم التفكير في السلبيات.

تجنب النكد وإثارة المشكلات.

تجنب العادات الخاطئة مثل تناول الطعام الدسم.

وشددت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية على أن الأحلام رمزية ولا يجب أخذها حرفيًا، وإذا كنت تعاني من أحلام مزعجة بشكل متكرر، فمن المهم استشارة أخصائي نفسي.