طائرة تتأخر عن موعد إقلاعها بسبب البيتزا.. لن تصدق ما فعله الطيار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار مقطع فيديو لركاب رحلة جوية من لشبونة البرتغالية إلى مانشستر الإنجليزية جدلا واسعا بسبب تأجيل الرحلة لأمر غريب.

وأظهر المقطع أن الطائرة التابعة لخطوط الطيران "إيزي جيت" كانت مكتملة وجاهزة للانطلاق ولكن اعتذر الطيار للركاب عن تأخيره.

وأوضح الطيار للركاب عبر مكبر الصوت الخاص بالطائرة أنه قرر تأجيل الرحلة حتى يتمكن من توفير طعام أفضل لطاقم الطائرة.

وأوضح الطيار للركاب الغاضبين أنه لا يريد إطعام طاقم الطائرة ساندويتشات بسيطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وللحصول على أفضل طعام وقف الطيار في طابور مع 100 شخص، وبعد ساعة عاد إلى مقصورة الطائرة ومعه عبوات بيتزا.

وانتظر الركاب على متن الطائرة أكثر من ساعة لحل الأزمة، وخلال هذه الفترة لم يتمكنوا من تناول الطعام أو الشراب أو استخدام المراحيض.

وقال متحدث باسم شركة "إيزي جيت": "نأسف لتأخير الرحلة من لشبونة إلى مانشستر بسبب عدم توفر الطعام الكافي على متن الطائرة للطاقم".

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