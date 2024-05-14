4 أسباب تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم.. منها عادات خاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، حيث يؤدي دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما ضروريان لصحة العظام والأسنان.

وقال الدكتور سعيد شلبي استشاري الباطنة، إن فيتامين د يُساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤثّر على امتصاص فيتامين د في الجسم، مما قد يُؤدّي إلى نقص فيتامين د.

قلة التعرض لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين د في الجسم، فإنّ الأشعة فوق البنفسجية ب تنتج فيتامين د في الجلد.

ولكن قلة التعرض لأشعة الشمس قد تُؤدّي إلى نقص فيتامين د، خاصةً في فصل الشتاء أو في المناطق ذات الغيوم الكثيفة.

اتباع نظام غذائي فقير بفيتامين د

توجد بعض المصادر الغذائية لفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية، والبيض، ومنتجات الألبان المدعمة.

قد لا يحصل بعض الأشخاص على ما يكفي من فيتامين د من النظام الغذائي.

استخدام واقي الشمس بشكل مفرط

واقي الشمس ضروري لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، ولكنه قد يُقلّل من امتصاص فيتامين د أيضًا.

بعض الحالات الطبية

قد تؤثّر بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، على امتصاص فيتامين د في الجسم.

نصائح طبية لتعزيز امتصاص فيتامين د في الجسم

التعرض لأشعة الشمس بانتظام.

اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د.

تناول مكملات فيتامين د إذا لزم الأمر.

استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي حالة طبية.

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