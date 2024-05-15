معجزة.. شاب يدخل "جينيس" بسحب قطار وزنه 650 طنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حقق شاب روسي إنجازًا استثنائيًا تمكن من خلاله من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد سحبه قطارًا ضخمًا فائق السرعة، يزن 650 طنًا، في مدينة سانت بطرسبرج.

وتبعا للخدمة الصحفية للسكك الحديدية الروسية، استخدم الشاب سلمًا خاصًا وكابلًا لسحب القطار، الذي يزن 650 طنًا، لمسافة 1.48 متر في زمن قياسي يبلغ 37 ثانية.

ونُشر الفيديو على منصة "إكس"، الشهيرة بتويتر، ولقي تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالتالي: "يا إلهي شيء مذهل"، "ما هذا إنه مثل المعجزة"، "إنه رجل قوي يستحق العديد من الجوائز"، "يستحق أن يكون فخور بنفسه لأجل ذلك"، "شيء مفرح للغاية".

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