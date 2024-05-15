صور| منذ أكثر من 60 عاماً.. إطلالة فنانة مصرية تتربع على عرش أغرب إطلالات مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

خطفت النجمة المصرية تحية كاريوكا الأنظار في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورتها التاسعة عشر عام 1956، وذلك بإطلالة غريبة ومميزة لم يسبق لها مثيل على السجادة الحمراء.

تجسيدًا لشخصية "شفاعات" من فيلمها "شباب امرأة"، ظهرت كاريوكا بفستان بلدي قصير وملاية لف و"شبشب"، حاملةً بيدها طبلة رقص تقليدي.

لم تكن هذه الإطلالة مجرد لفت للأنظار، بل كانت بمثابة رسالة ثقافية قدمتها كاريوكا للعالم، حيث عكست تراثها المصري الأصيل وفنّها الاستثنائي.

وبالرغم من غرابة إطلالتها، إلا أنها حظيت بإعجاب كبير من قبل الحاضرين، ونالت ثناءً وتقديرًا من مختلف وسائل الإعلام العالمية.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كاريوكا بمظهر غريب على السجادة الحمراء، ففي عام 1949، حضرت حفل افتتاح مهرجان كان مرتديةً زيًّا فرعونيًا قديمًا.