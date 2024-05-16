الامارات | أمراض القلب تقتل 10 آلاف أوروبي يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود أربع من كل ست وفيات في أوروبا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، أي ما يعادل 10 آلاف حالة وفاة يومياً، وأربعة ملايين سنوياً، على ما أفادت منظمة الصحة العالمية التي حضّت الأوروبيين على خفض استهلاكهم من الملح.

ونقل بيان للمنظمة عن مديرها الإقليمي هانز كلوغه قوله إنّ تنفيذ سياسات معيّنة تهدف إلى تقليل استهلاك الملح بنسبة 25%، قد ينقذ بحلول عام 2030 حياة نحو 900 ألف شخص، إذ يجنّبهم الوفاة جراء إصابتهم بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي أوروبا، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين تراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً، ارتفاع ضغط الدم، وغالباً ما يكون بسبب استهلاكهم الملح.

ويتجاوز المتوسط اليومي لاستهلاك الملح في 51 دولة من أصل 53 بلداً أوروبياً الحدّ الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو خمسة غرامات (ملعقة صغيرة)، ويعود سبب ذلك إلى استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة وإلى النقرشة.

وأوضحت المنظمة أنّ الرجال الأوروبيين معرّضون لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء بنسبة 50%.