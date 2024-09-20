الامارات | «يوتيوب».. مليار ساعة مشاهدة يومياً على أجهزة التلفزيون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منصة «يوتيوب»، أمس، عن خصائص جديدة موجهة لمستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية، في إطار سعيها إلى تعزيز موقعها التنافسي بمواجهة منصات البث التدفقي.

وتُستخدم «يوتيوب» تقليدياً بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، لكنها احتلت أيضاً مكاناً مهماً على شاشات التلفزيون.

وتتخطى معدلات المشاهدة للمحتويات على «يوتيوب» المليار ساعة يومياً على مستوى العالم عبر أجهزة التلفزيون.

وأوضح المدير العام لـ«يوتيوب» نيل موهان على هامش عرض تقديمي في نيويورك لسلسلة من التطورات التقنية والأدوات الجديدة لصانعي المحتوى، أن «وضع المشاهدة هو الذي يُظهر النمو الأقوى للمنصة».

ولتعزيز حضورها على أجهزة التلفزيون، ستقدم المنصة التابعة لمجموعة «غوغل» ما يُسمى بالنسخة السينمائية من مقاطع الفيديو التي ينتجها صنّاع المحتوى، والتي تستفيد بشكل أفضل من إمكانات الشاشة الكبيرة.