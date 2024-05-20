الامارات | ثوران بركان جبل «إيبو» يجلي سكان منطقة إندونيسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا، أنه تم إجلاء أكثر من 400 من سكان منطقة «هالماهيرا الغربية» في «نورث مالوكو» مساء أول من أمس، بسبب ثوران بركان «جبل إيبو».

وقال رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات الخاص بالكوارث، التابع للوكالة، عبدالمهاري، أمس، إن «الأهالي الذين تم إجلاؤهم، هم سكان سبع قرى بالمنطقة»، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء.

وأضاف: «منذ الليلة قبل الماضية، تم إجلاء السكان باستخدام آليات تكتيكية تابعة للجيش والشرطة وشاحنات مكشوفة».

ويُعدّ بركان «جبل إيبو» واحداً من بين نحو 130 بركاناً نشطاً في إندونيسيا، ضمن أرخبيل شاسع المساحة ومعرض لحدوث اضطرابات زلزالية، بسبب وجوده على «حلقة النار» في المحيط الهادئ، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.