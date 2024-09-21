ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟.. لن تتخيل الإجابة 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر عادة تناول الطعام بسرعة منتشرة في عصرنا الحالي، حيث السرعة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. ولكن هل تساءلت يومًا عن العواقب الصحية لتناول الطعام بهذه الطريقة؟

زيادة الوزن والسمنة

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول لمصراوي، عند تناول الطعام بسرعة، لا يعطي الدماغ إشارة الشبع للجسم في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام وبالتالي زيادة الوزن والسمنة.

سوء الهضم

المضغ الجيد للطعام يساعد على تكسيره وتحويله إلى قطع صغيرة يسهل على الجسم هضمها. عند تناول الطعام بسرعة، لا يتم مضغ الطعام جيدًا، مما يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تناول الطعام بسرعة يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط تناول الطعام بسرعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى حدوث تقرحات في المعدة أو ارتجاع المريء.

لماذا يحدث ذلك؟

عدم تركيز الدماغ على الشبع

عندما تتناول الطعام بسرعة، لا يعطي الدماغ إشارة الشبع للجسم في الوقت المناسب، مما يجعلك تأكل أكثر مما تحتاجه.

عدم إفراز اللعاب بشكل كافٍ

اللعاب يساعد على هضم الطعام، وعندما تتناول الطعام بسرعة لا يكون هناك وقت كافٍ لإفرازه بكمية كافية.

زيادة الضغط على الجهاز الهضمي

عند تناول الطعام بسرعة، يضطر الجهاز الهضمي للعمل بشكل أسرع من المعتاد، مما يزيد من الضغط عليه.

كيف تتجنب تناول الطعام بسرعة؟

خصص وقتًا للوجبة

خصص وقتًا محددًا لكل وجبة، وتجنب تناول الطعام أثناء القيام بأنشطة أخرى مثل مشاهدة التلفزيون أو العمل على الكمبيوتر.

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