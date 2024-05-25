الامارات | منها السبانخ والذرة.. 10 أطعمة تساعد على حماية بصرك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرتبط تدهور البصر بأسباب مختلفة، منها ما هو خارج عن سيطرتنا، مثل عامل الوراثة أو التقدم في السن.

ومع ذلك، فإن بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير على بصرنا. والنظام الغذائي هو أحد أبرز هذه العوامل.

ووفقا لأطباء العيون، فإنه يجب أن نكون حذرين بشكل خاص بشأن ما نأكله حتى لا نساهم في تدهور البصر.

وأفادت فرانشيسكا ماركيتي، من شركة MacuShield، أنه على الناس تناول الأطعمة الغنية بأربعة عناصر غذائية رئيسية للحفاظ على البصر في حالة جيدة، وهي: حمض أوميغا 3 الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وفيتامين بي 2، واللوتين، والزياكسانثين.

ولذلك نصحت بالإكثار من تناول الأطعمة العشرة التالية:

- سمك السالمون

- السردين

- سمك الأسقمري البحري

- الألبان

- البيض

- اللحم الطري

- الكرنب

- السبانخ

- فلفل برتقالي

- ذرة حلوه

أوميغا 3

أوضحت ماركيتي: "توجد أحماض الدوكوساهيكسانويك بشكل خاص في الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين وتمثل ما يصل إلى 93% من دهون أوميغا 3 في شبكية العين. وتعتمد شبكية العين بشكل كامل على المصدر الغذائي لأحماض الدوكوساهيكسانويك، لكن أجسامنا لا تستطيع إنتاج كميات كافية من هذه الدهون الحيوية، لذلك نحن نعتمد بشكل كامل على الحصول على ما يكفي من وجباتنا الغذائية".

وللتأكد من حصولك على ما يكفي من الدوكوساهيكسانويك في نظامك الغذائي، أوصت ماركيتي بتناول الكثير من الأسماك الزيتية، بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل.

وقالت ماركيتي: "يجب أن نتناول الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على الكمية الموصى بها من أحماض الدوكوساهيكسانويك أوميغا 3 للمساعدة في الحفاظ على صحة أعيننا".

فيتامين بي 2

قالت ماركيتي: "يدعم فيتامين بي 2 صحة العين من خلال المساعدة في الحفاظ على الرؤية الطبيعية .. يوجد فيتامين بي 2 في منتجات الألبان والبيض واللحوم الخالية من الدهون وسمك السلمون".

لوتين وزياكسانثين

أفادت ماركيتي: "هناك ثلاثة كاروتينات (أو صبغ الجزارين): لوتين وزياكسانثين وميزوزياكسانثين والتي توجد بشكل طبيعي في الجزء الخلفي من العين في البقعة الشبكية (أو البقعة الصفراء)، حيث تشكل الصبغة البقعية (اللون الأصفر)".

ويوجد صبغات الكاروتينات بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، و"يعد الكرنب والسبانخ من المصادر الرئيسية للوتين. ويوفر الفلفل البرتقالي الزياكسانثين والذرة الحلوة توفر كليهما. لذا، قم بتلوين طبقك بالفواكه والخضروات وحاول الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي".