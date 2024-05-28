أحلى من الجاهز.. أسهل طريقة لعمل كاندي الفراولة للأطفال في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكاندي من أشهر الحلويات التي يعشقها الأطفال، ويرغبون في الحصول عليها دومًا، ما يدفع الوالدين لشرائها، ويكلفهم ذلك الكثير من الأموال، لذا يعد خيار تحضيرها في المنزل مثاليا وصحيا، ونقدم طريقة تحضيره وفقا لما قدمته الشيف فاطمة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة تحضير كاندي الفراولة في دقائق

يحتاج تحضير كاندي فراولة مجموعة من المكونات الأساسية، التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي للحصول في النهاية على ألذ كاندي فراولة في دقائق، ويمكن معرفه هذه المكونات فيما يلي:

كوب عصير فراولة طازج.

2 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

كوب ماء.

سكر حامض للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء على النار ضع فيه عصير الفراولة.

يضاف إلى عصير الفراولة السكر والنشا والماء.

تقلب جميع المكونات معًا إلى أن تمتزج تمامًا.

يترك الخليط على النار إلى أن يذوب النشا والسكر.

يستمر التقليب إلى أن يصبح الخليط متماسكًا وشفافًا.

يسكب الخليط في قوالب الجيلي أو صينية مزودة بورق الزبدة.

يترك الخليط إلى أن يبرد لبضع دقائق.

يوضع الخليط في الثلاجة ضعه لمدة ساعتين أو إلى أن يتماسك تمامًا.

بمجرد تماسك الجيلي يتم تقطيعه إلى مكعبات أو أشكال مختلفة بحسب الرغبة.

تغمس قطع الجيلي في السكر الحامض حتى تغطى من جميع الجوانب.

يقدم باردًا.

وصفة أخرى لعمل الكاندي بالبرتقال

كوب عصير برتقال طازج.

2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

كوب سكر.

1/4 كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

قشر برتقال مبشور (اختياري).

سكر حامض مثل سكر الليمون للتغليف.

طريقة التحضير

في إناء صغير يخلط الجيلاتين مع 1/4 كوب من الماء البارد.

يترك الخليط جانبًا لمدة 5 دقائق.

في وعاء موضوع على نار متوسطة يخلط عصير البرتقال مع السكر وعصير الليمون وقشر البرتقال المبشور.

يترك الخليط إلى أن يغلي مع العمل على التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا.