«هتفضل طازة».. الطريقة الصحيحة لتخزين الخضراوات لأطول فترة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين الخضراوات من الأمور المهمة، التي تساعد ربات البيوت على تقليل وقت الطهي، بالإضافة إلى الحفاظ على الخضار طازجًا لفترة طويلة، مثل البصل والثوم، ويمكن اتباع بعض الخطوات، التي أوضحها بحسب موقع Good Housekeeping لحفظ الخضروات.

تخزين الخضراوات الورقية:

يمكن تخزين الخضراوات الورقية بطريقة سهلة، إذ يمكن وضعها في مناديل ورقية أو أكياس بلاستيكية، وحفظها في الثلاجة لعدة أيام، أو لفترة أطول في الفريزر قد تستمر لعدة أشهر، ولكن لا يجب أن تزيد المدة، حتى لا تقل قيمتها الغذائية، أو نفقد مذاقها ورائحتها، ومن هذه الخضراوات «الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس والخس»، وغيرهم من الورقيات الخضراء.

تعد المناديل إحدى الطرق المميزة، للحفاظ على الخضراوات كما هي، حتى لا تخرج رطوبتها، وتظل طازجة لأطول وقت ممكن.

تخزين البصل

البصل من الخضراوات الصالحة للتخزين، ويظل محتفظًا بمذاقه ورائحته، لأطول فترة ممكنة، ويمكن تقطيعه إلى مكعبات صغيرة باستخدام السكين، أو فرمه جيدًا في الكبة، ووضعه في أكياس بلاستيكية وحفظه بالفريزر.

تخزين الثوم

تخزين الثوم في الفريزر من الأمور التي تساعد ربة المنزل في سرعة الطهي، إذ يدخل الثوم في معظم وصفات الطهي، لإعطاء رائحة مميزة، ويمكن فرمه باستخدام الهون، أو وضعه بالكبة وفرمه ناعمًا، ثم حفظه بأكياس بلاستيكية، ووضعه في الفريزر.