الامارات | سيف تاريخي من الفولاذ والذهب.. للبيع في مزاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يتم بيع سيف قتال يعتقد أنه صُنع بتكليف من نابليون بونابرت، وظل محفوظاً في ألمانيا، لأكثر من 200 عام، في مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدر قيمة السيف المزخرف المصنوع من الفولاذ والذهب، الذي سيعرض للبيع في دار مزادات «دروت»، اليوم، بما يراوح بين 500 و800 ألف يورو (540 و870 ألف دولار).

وطبقاً لدار المزاد، فمن المحتمل أن يكون السيف قد أمر نابليون بصنعه من أجل صهره، يواكيم مورات، وهو مارشال وأدميرال كبير.

ويُعدّ السيف، الذي يعود إلى العصر النابليوني بزخارفه الخاصة وتجهيزاته المعدة من الذهب، فريداً للغاية.

وتأمل دار المزادات التي تعرض هذا السيف التاريخي أن تحقق رقماً كبيراً، ولفت أنظار محبي اقتناء التحف الفريدة.