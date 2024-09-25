الامارات | عمر خيرت على موعد في «ليالي السعديات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر على مسرح خارجي في الهواء الطلق في أبوظبي، ببرنامج حافل.

وستشارك في الفعاليات الفرقة الأميركية الشهيرة Boyz II Men، إضافة إلى الموسيقار المصري عمر خيرت، وعدد من النجوم من حول العالم.

وتنطلق «ليالي السعديات» في 21 ديسمبر وتستمر حتى 21 فبراير المقبلين، على مسرح جزيرة السعديات في أبوظبي.

وسينظم حفل الفرقة الأميركية في 25 يناير المقبل، وستقدم الفرقة الحائزة أربع جوائز غرامي، عدداً من أشهر أغانيها.

فيما سيعزف الموسيقار عمر خيرت مجموعة من إبداعاته في الأول من فبراير المقبل.

يشار إلى أن أعمال عمر خيرت قُدّمت في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، مثل «قضية عم أحمد» و«ضمير أبلة حكمت»، و«عفواً أيها القانون».