الامارات | «قرادة» عملاقة تنتشر بمناطق جبلية في شمال إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر باحثون أن «قرادة» عملاقة، توجد عادة في مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا، استقرت في هضاب صخرية بشمال إيطاليا، بفضل تغيّر المناخ.

وأشار المتحف المدني للتاريخ الطبيعي إلى أن المناخ الدافئ أدى إلى تقصير فترات الشتاء، في إقليم «تريستا» الجبلي الإيطالي، ما مكّن مجموعات القراد «هيالوما مارجيناتوم» من استعمار المنطقة.

وقال المتحف بمدينة تريستا: «اكتشفت بالفعل عينات فردية من هذه القرادة القادمة من البيئات الحارة والجافة بجنوب البحر المتوسط في الماضي، التي جلبتها طيور مهاجرة أو تجارة الماشية، لكن حتى الآن، كان الشتاء البارد يمنع استيطان القراد المحلي».

وأضاف المتحف في بيان: «إنه بخلاف قرادة أخرى، موجودة بشكل طبيعي بالمنطقة، فإن (هيالوما مارجيناتوم) كانت أكثر عدوانية.. هذه القرادة لن تنتظر بشكل خامل حتى تلتصق بالحيوانات والبشر، لكن تقترب منهم وتطاردهم لبضعة أمتار، حتى على طول المسارات».