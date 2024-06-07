الامارات | أوكرانيا: أم تبيع طفلها لفتح "مشروع تجاري"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأوكرانية القبض على أم كانت توشك على بيع طفلها البالغ من العمر عامين، مقابل مبلغ ضخم من المال.

وجاءت عملية الاعتقال بناء على بلاغ تلقته تلقته شرطة مدينة دنيبرو الأوكرانية التي استطاعت الوصول إلى "موقع الجريمة في لحظة الاستلام والتسليم".

وعثر رجال الشرطة في الموقع على 21 ألف دولار، كانت قد استلمتها الأم، البالغة 19 عاماً، لكنها أنكرت في البداية، مبررة أن المبلغ مخصص للبدء في مشروع تجاري، دون الكشف عن نوعية المشروع.

ووجه الادعاء العام للأم تهمة الإتجار بالبشر، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.

ووفقاً للتحقيقات، التي اطلعت عليها صحيفة "ذا صن" البريطانية، لم تكن الأم راغبة في رعاية ابنها، لذلك قررت بيعه إلى "أحد معارفها" واستخدام المال لفتح مشروعها الخاص.

وسلّمت الشرطة الصبي إلى مركز الخدمات الاجتماعية في أوكرانيا، وخضع لسلسلة من الفحوصات الصحية والنفسية، لأنه كان يعاني حالة من الرعب.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الأم أو الجهة التي اعتزمت شراء الطفل، إلا أنها أوضحت أنه بتفتيش مكان إقامة الأم وهاتفها ضبطت العديد من الأدلة المادية، التي توثق محادثات البيع.

وأظهرت صور الأم مموهة الوجه ومقيدة اليدين أثناء اقتيادها إلى سيارة الشرطة، قبل أن يتقرر توقيفها على ذمة التحقيقات مدة 60 يوماً.

وأفاد مصدر مطلع بأنه سيتم إحالة الأم إلى طبيب نفسي، كون أوكرانيا تعاني من حالة حرب وقد تكون تصرفات الأم ناجمة عن اختلال عقلي.

وأوضح المصدر أنه في حال ثبت على الأم أي خلل نفسي أو اضطراب عقلي، فإنّها ستوضع قيد المعالجة وتسقط عنها التهمة.