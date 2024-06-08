الامارات | أول تعليق لوالد الشاب الذي صفعه عمرو دياب: "إحنا صعايدة.. وحق ابني مش هسيبه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة كبيرة من الجدل أثارها الفنان المصري عمرو دياب، بعد صفعه لأحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه في، حفل زفاف أحياها أمس، الفعل الذي جعله يقع في مرمى الانتقادات من الجمهور من جديد، والذين رفضوا تصرف دياب، وشنوا هجومًا عنيفًا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت وسائل إعلام مصرية عدة مع والد الشاب "سعيد" صاحب واقعة الصفع على وجهه، حيث نقل موقع "المصري اليوم" تعليقلاالأب على الحادثة قائلا: "ابنى لم يصدر منه أي غلط، كان كل همه بأن يتصور مع الفنان عمرو دياب، يتعرض لضرب بالقلم، أنا مش هسيب حق ابني وهحرر محضر ضد الفنان عمرو دياب".

وأضاف والد الشاب سعيد: "حق ابني أنا مش هسيبه وهقف ضد الفنان عمرو دياب علشان خاطر ابني".

كما نشر "موقع القاهرة 24" تصريح لوالد الشاب قال فيه: "كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".