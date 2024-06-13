الامارات | حسام حبيب يعلق على خطوبة زوجته السابقة شيرين: «خطيبها رجل محترم جدا جدا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المطرب حسام حبيب صحة الأنباء المتداولة عن خطوبة زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، ووجه لها التهنئة مؤكدا أن الهدية الأولى ستكون أغنية خاصة قام بتجهيزها بالفعل.

وأضاف حسام حبيب عبر «ET بالعربي»، في رسالة صوتية: «ألف ألف مبروك، وبتمنالك احلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كدا احلى حاجة فى الدنيا».

كما قرر حسام حبيب عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، وأضاف: «خطيبها رجل محترم جدا جدا، وبحترمه جدا».

وأشار إلى علاقته بشيرين قائلا: "أنا علاقتي بيها ملهاش علاقة بموضوع الجواز والكلام ده، بالعكس أنا أتمنى أنها تكون أسعد واحدة في الدنيا، ليها ولخطيبها، وربنا يا رب يوفقهم ويكرمهم ويعيشوا أحلى حياة في الدنيا".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعلنت أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته، وأنها تحترم ذلك الأمر، لافتة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.

وأضافت الفنانة المصرية لـ"القاهرة 24" أنها "تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص"، حيث وصفت نفسها بـ"زينة العرايس"، وهو اسم أحدث أغانيها، واعتبرت شيرين أن هذه الأغنية "وش السعد عليها".

وفي يناير 2024، كانت العرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، كشفت عن توقعات جديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال ظهورها ببرنامج «الحكاية»، قائلة: «دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفيًا، وستعود شيرين اللى احنا بنعرفها أول ما ابتدت»، مؤكدة أن «شيرين عبد الوهاب هتتغير».