صلح روتانا وشيرين عبدالوهاب.. هل تتحقق "نبوءة" ليلى عبد اللطيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب تصريحاتها عن أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا.

ليلى عبداللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، قالت: "شيرين لن تترك (روتانا)، وأتوقّع عقد مصالحات روتانية شيرينية بينهما".

وأضافت: "شيرين قلبها كبير وذكية جداً وتعرف تظبط الأمور وما بتزعّل حدا، بشوف إن شيرين هتنجح في خطتها، وبشوف مصالحة وتفاوض بينهما".

"الخليج 365" توجهت بالسؤال إلى مصادر مقربة من المطربة، ومن شركة روتانا، فيما يخص التفاوض والتصالح.

وكشفت المصادر عن مفاجاة، وهي دخول المطربة والشركة بالفعل، في مفاوضات للصلح، بعد عودة التواصل بين الطرفين، بعد جهود من شخصيات عديدة، منهم شعراء وملحنين

وأكدت المصادر، وجود ترحيب من المطربة والشركة، بالمشاورات والوساطات، ولكن لم تصل الأمور بعد إلى عقد جلسات رسمية

المطربة شيرين عبدالوهاب، تبادلت مؤخرا مع شركة روتانا، تقديم البلاغات، بالتزامن مع حذف 4 أغاني طرحتها المطربة عبر موقع يوتيوب، ومنصات مواقع التواصل، وكانت آخرها أغنية "عسل حياتي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نابلسي