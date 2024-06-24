الامارات | "الفلوس راحت فين؟".. لميس الحديدي تعلق على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علّقت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر عن معدل الساعتين يومياً، مشددة على أن "الكهرباء ليست رفاهية".

كانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنت زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية يومي الأحد والاثنين، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين، بيد أن بعض المناطق شهدت زيادة في ساعات الانقطاع لتصل إلى 4 ساعات.

وفي حسابها على منصة "إكس" كتبت الحديد: "إلى رئيس الوزرا المشغول بتشكيل الحكومه :فيه فلوس اهو لاستيراد الغاز غير فلوس راس الحكمه ،صندوق النقد،استثمارات الاجانب فى ادوات الدين 30 مليار $.ليه مش بنستورد غاز للكهربا بدل بهدلتنا".

وأضافت الحديدي: "ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون! لاننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الاجنبيه و ده احد اسباب نقص الغاز.الفلوس اتصرفت فين ؟عاوزين اجابه ده حقنا ..و ليه ماكانش عندك اى تخطيط اصلا لنقص الغاز و بلاش بقى قصه موجه الحر المفاجأه لانك بتقطع الكهربا فى الحر و البرد.".

وعبرت الحديدي عن اعتراضها على القرار بقولها: "يعنى ايه قطع كهربا ٤ ساعات فى حراره ٤٣ و بدون مواعيد محدده؟ فيه ناس كبيره لا تتحمل، ناس عيانه طلبه بيذاكروا و ناس بتتعلق فى المصاعد ..حتى الناس العاديه ده ابسط حقوقها .#الكهربا_مش_رفاهيه ده حق المواطن و دور الدوله .الناس اهم من ارقام الموازنه الصماء بتاعه الفائض الاولى!".

وتابعت الحديدي: "لو بورسعيد بتقطع الكهربا فيها ٤ ساعات،محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعه؟قطع الكهربا يعنى قطع الميه يعنى قطع التلفون و الإنترنت و خراب الاجهزه الكهربائيه .مين ح يعوض الناس عن كل ده ؟و فى النهايه فين افق الحل؟؟ لازم نعرف ده حقنا ثم فين الطاقه الشمسيه؟"