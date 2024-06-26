الامارات | سيارة بدون سائق.. المركبات ذاتية القيادة تتوسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تعد سيارات الأجرة ذاتية القيادة «وايمو» في سان فرانسيسكو مخصصة للمختبرين وطلائع المستخدمين، إذ أعلنت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت» (شركة غوغل الأم) أمس (الثلاثاء) أنها ستتيحها للعامة، رغم الجدل الدائر حول هذا النوع من المركبات.

وبعد ثلاث سنوات من الاختبارات، عممت الشركة الرائدة في مجال مركبات الأجرة الآلية خدماتها بالفعل في عام 2020 للمستهلكين في فينيكس، وهي مدينة بولاية أريزونا تقع على سهل في جنوب غرب الولايات المتحدة، وتتمتع بتنظيم جيد من دون وجود كبير للمشاة ومع طقس مشمس في الغالب.

وفي مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إذ يتعين على السائقين القيادة على تلال شديدة الانحدار، وبوجود مسارات للدراجات وقطارات الترامواي، وأحوال جوية متقلبة، بدأت اختبارات النماذج الحالية في عام 2021.

وأصبحت الخدمة متاحة الصيف الماضي مقابل بدل مالي في المدينة، حيث سجّل ما يقرب من 300 ألف شخص أسماءهم على قائمة الانتظار، أي ما يعادل أكثر من ربع سكان سان فرانسيسكو.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان «من خلال عشرات الآلاف من الرحلات كل أسبوع، تنقل (وايمو وان) المقيمين والزوار بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة».

وأصبحت سيارات الجاغوار البيضاء الكبيرة الصامتة، والتي لا وجود فيها لأي شخص خلف المقود، شائعة في المدينة، لكنها لا تزال تثير انتقادات لدى بعض السكان المحليين.

وفي مايو الماضي، أطلقت هيئة السلامة على الطرق السريعة الأميركية تحقيقاً في سيارات الأجرة الكهربائية هذه، بعد وقوع حوادث عدة، تتراوح بين الاصطدامات وتوقف المركبات على الطريق فجأة وعرقلة حركة المرور.

ومع ذلك، تظل «وايمو» الشركة الأكثر تقدماً في هذا القطاع. وتنتشر مركباتها بصورة محدودة في لوس أنجلوس، وهي مدينة أخرى في كاليفورنيا، وفي أوستن بولاية تكساس. وفي فبراير الماضي، كان لديها نحو 700 مركبة، بما في ذلك 300 في سان فرانسيسكو، بحسب قناة «سي إن بي سي».

واضطرت منافستها كروز، المتورطة في حوادث عدة، إلى تعليق سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها لأشهر. فقد دهست إحدى مركبات هذه الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز أحد المشاة في سان فرانسيسكو في أكتوبر، بعيد تعرّضه للصدم من سيارة أخرى يقودها سائق.

وقبل هذا الحادث، عرضت شركة كروز خدماتها في الكثير من مراكز المدن. واستأنفت الشركة عملياتها في أبريل، ولكن فقط مع سائقين لأغراض بحثية، بدءاً من فينيكس.

وتحقق هيئة الطرق السريعة أيضاً بشأن المركبات التابعة لشركات زوكس (من أمازون) وفورد وتيسلا.

وأعلن إيلون ماسك، الذي وعد قبل سنوات بطرح سيارات ذاتية القيادة «خلال العام المقبل»، أنه سيكشف عن مركبات أجرة آلية من تيسلا في أغسطس المقبل.