الامارات | جنود مجهولون يسهمون في تيسير تسلق «إيفرست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحتم على متسلقي جبل إيفرست التغلب في طريق صعودهم إلى القمة على انحدار خومبو الجليدي، وهو أحد أخطر الممرات على الجبل. وهذا الانحدار عبارة عن كتلة ضخمة من الكتل الجليدية العملاقة التي تتحرك ببطء، ولكن بثبات ناحية الوادي.

وينجح معظم المتسلقين في تجاوز هذا الانحدار الجليدي بفضل المتخصصين المحليين الذين مهدوا في وقت سابق ممراً آمناً، عن طريق تثبيت شبكة من السلالم والحبال.

ومن بين المسميات الوظيفية في خومبو «طبيب الانحدار الجليدي». ويمكن لأطباء الانحدار الجليدي ذوي الخبرة، أن يحددوا مدى صلابة الثلوج ومخاطر انهيارها عن طريق النظر إليها فقط.

ويحتاج الخبراء لكي يحللوا صلابة الجليد إلى ضوء النهار، وهو ما يمكن أن يشكل خطورة، لأنه بمجرد أن تسطع أشعة الشمس على هيكل غير مستقر يصبح أكثر هشاشة. وفارق عدد من أطباء المنحدر الجليدي الحياة أثناء عملهم، ولا يعرف عددهم بدقة.