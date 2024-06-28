الامارات | أسخى عرض طلاق .. زوج نجمة مشهورة مستعد لدفع 2.5 مليار مقابل الإنفصال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستحصل المغنية الروسية الشهيرة ألسو على 2.5 مليار روبل من الملياردير يان أبراموف مقابل الطلاق منه.

وقال موقع Starhit الإلكتروني: "من أجل عدم توريط المغنية ألسو في إجراءات طلاق صعبة عرض زوجها يان أبراموف على النجمة وأطفالها أصولا وممتلكات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل".

وأعرب الملياردير عن استعداده لمنح زوجته فيلا في قبرص تقدر قيمتها بـ450 مليون روبل، ودفع 250 مليون روبل لها وفقا لجدول السداد المتفق عليه ومنحها مجموعة من المجوهرات بقيمة نصف مليار روبل، ويقترح يان أبراموف كذلك تسليم شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 771 مليون روبل لأطفالهما.

واقترح زوج ألسو عدم رفع القضية إلى المحكمة ومحاولة حل الوضع بشكل ودي. ونقل الموقع الإلكتروني عن أبراموف قوله: "إذا رغبت ألسو فيمكن تضمين جميع مقترحاتي المذكورة" في اتفاقية الطلاق.

يذكر أنه أصبح من المعروف منذ مايو 2024 أن النجمة تقدمت بطلب الطلاق من رجل الأعمال يان أبراموف. وكانت هناك شائعات على الإنترنت بأن عارضة الأزياء أناستاسيا ريشيتوفا قد تكون على علاقة مع الملياردير. وألمحت الفنانة نفسها بشكل غير مباشر إلى هذا. واتهمت النجمة أناستاسيا بالكذب عندما ذكرت الأخيرة أنها لن تنظر أبدا إلى رجل متزوج.