أرخص مصيف.. 5 نصائح وحيل ذكية للتوفير في الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد اهتمام الكثيرين بالتخطيط لرحلاتهم الصيفية، ولكن مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والأنشطة الترفيهية، تصبح خطط السفر مكلفة.

ولكن، مع اتباع بعض النصائح الذكية، يمكنك الاستمتاع بإجازة صيفية رائعة دون إرهاق ميزانيتك، وفقا لموقع "beehivemoney".

تحديد الميزانية

قبل البدء بالتخطيط لرحلتك، حدد مبلغا محددا يمكنك إنفاقه على الرحلة، مع تقسيم الميزانية على مختلف مكونات الرحلة، مثل تذاكر السفر، وأجرة الفندق، والطعام، والأنشطة الترفيهية، والمواصلات.

التخطيط المالي

أعد قائمة بالمصاريف المتوقعة من أهم الخطوات في التخطيط المالي للرحلة، تأكد من تضمين كافة التكاليف المتوقعة، مثل: تكلفة السفر، وإيجار الفندق، الطعام والشراب، والخروج للتنزه.

اختيار وجهة مناسبة

بدلا من الأماكن المزدحمة والمكلفة، ابحث عن وجهات بديلة أقل تكلفة وازدحاما، وأسعار تناسب ميزانيتك.

البحث عن العروض والتخفيضات

تقدم العديد من المواقع الإلكترونية عروضا وتخفيضات على تكاليف الفنادق، والأنشطة السياحية، لذا، عليك

مقارنة الأسعار بين مختلف المواقع قبل الحجز، للحصول على أفضل الأسعار.

التخطيط لوجبات الطعام

تجنب تناول الطعام في المطاعم باهظة الثمن، عليك تحضيره وطهيه في مكان إقامتك، وشراء الفواكه والخضروات من الأسواق المحلية، بالإضافة إلى، تجهيز بعض الوجبات وتجميدها قبل السفر بفترة كافية، وذلك لتوفير النفقات.

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