عودة واختفاء.. خبيرة أبراج تكشف القادم لـ شيرين وحسام حبيب الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى مصحة نفسية لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضها لعدد من الأزمات خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي أقام دعوى قضائية ضدها.

وفي ظل هذه الشائعات، خرج الفنان حسام حبيب، زوج شيرين السابق، عن صمته ليؤكد عدم صحة ما يتم تداوله حول دخولها مصحة نفسية، مشيرا إلى أنها "بخير وصحة جيدة".

وأوضح "حبيب" أن شيرين تمر بحالة نفسية سيئة بالفعل، وذلك "بسبب ما فعله بها شقيقها".

توقعات إيمان خير

وكشفت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي"، الذي تقدمه دينا رامز، آية شعيب، شريف نور الدين، وحسام المراغي، والمُذاع على قناة "صدى البلد".

عن توقعاتها للفنانة شيرين عبد الوهاب و المطرب حسام حبيب الفترة المقبلة.

وقالت إيمان إن "شيرين" تمتلك طاقة قوية وقادرة على الصمود أمام الأزمات والعقبات والمتاعب التي قد تواجهها، وستعود بقوة".

وأضافت: "ستشهد الفترة القادمة انفراجات كبيرة في حياتها، وستجد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها".

بينما أشارت أن القادم في حياة المطرب حسام حبيب، خلال الشهرين القادمين في أحداث هتحصل له هيختفي وينسحب من حياة شيرين عبد الوهاب للأبد.

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