ما سر الإصابة بالإسهال بعد تناول بعض الفواكه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم أن الفاكهة يجب أن تكون عنصرا أساسيا في نظامك الغذائي إلا أن بعضها يمكن أن يسبب الإسهال.

الفواكه الغنية بالألياف

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الألياف، ما يسبب الإسهال، وتشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التفاح والمانجو والمشمش والتين والبرتقال والكمثرى والخوخ والفراولة، وفقا لموقع "livestrong".

الليكوبين في الفاكهة

الليكوبين هو الكاروتينويد الذي يعطي العديد من الفواكه لونها الأحمر، ويوجد في العديد من الفواكه، مثل التوت والجوافة والبطيخ والبابايا والجريب فروت والمانجو.

ولكن استهلاك أكثر من 30 ملجم من الليكوبين يوميا قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ والإسهال وآلام ومشكلات المعدة.

البكتيريا في الفاكهة

تسبب بكتيريا السالمونيلا التي قد تكون موجودة في بعض الفواكه مثل: البطيخ والشمام تشنجات البطن والإسهال لدى معظم الأشخاص خلال 12 إلى 72 ساعة بعد تناولها، وفي غضون أسبوع، يتم التعافي دون علاج.

نصائح لمنع الإسهال من الفاكهة

تناول كميات قليلة من الفاكهة يوميا.

الحد من الفواكه الغنية بالألياف مثل: التفاح غير المقشر، والأفوكادو، والتوت الأزرق والأسود والكمثرى والبرتقال والخوخ.

اختيار الفواكه التي تحتوي على أقل من 1.5 جرام من الألياف.

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