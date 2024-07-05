الامارات | «وجهات دبي».. عطلة صيفية فريدة في أفضل مدينة للعيش والزيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، انطلاق حملة «وجهات دبي» في موسمها الصيفي الجديد، لتقدم للسكان والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة صيفية فريدة في دبي، وتسليط الضوء على مناطق مميزة وجمال صيف دبي، بما تضمه من فعاليات وأنشطة ترفيهية تمكن زيارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويتيح الموسم الحالي من #وجهات_دبي، فرصة للتعرف إلى أفضل تجارب المدينة في فصل الصيف، ووجهاتها المميزة التي تتنوع من الوجهات الشاطئية وحدائق الألعاب المائية المشوّقة وأحواض السباحة بإطلالتها المتنوعة، علاوة على العديد من الأنشطة التي يتم تنظيمها في الأماكن المغطاة في مناطق عديدة من دبي.

المدينة الأفضل

وأكدت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، أن حملة وجهات دبي مستمرة في تحقيق أهدافها استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث ستسلط الحملة في هذه النسخة الضوء على ما تتميز به المدينة من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف لزوارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم.

وقالت السويدي: «براند دبي سيقوم بنشر محتوى تفاعلي بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتسليط الضوء على الوجهات التي تمثل مناطق جذب لزوار دبي خلال فترة الصيف.. وما توفره من مرافق سياحية متنوعة وأنشطة تناسب كل أفراد الأسرة، لتلبي تطلعاتهم لعطلة متميزة».

وأضافت السويدي: «الحملة هي دعوة لسكان دبي وزوارها لاستكشاف الوجهات الصيفية الأكثر جاذبية في دبي، وقضاء عطلة سعيدة ومميزة برفقة العائلة والأصدقاء، كذلك سيتم إطلاق العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية في إطار الحملة، لتقديم معلومات قيّمة حول تجارب الصيف المتميزة في دبي، بدءاً من المخيمات الصيفية المخصصة للأطفال، ومروراً بالأنشطة والألعاب المائية المتنوعة التي تناسب كل الفئات العمرية، كذلك خيارات الإقامة المتنوعة والجذابة، وأحدث مناطق الجذب الترفيهية».

مشاريع محلية

ستسلّط الحملة الضوء على المشاريع المحلية الأكثر شهرة في دبي، من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، والتي أطلقها براند دبي، لتحفيز ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، أيضاً بإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام.

يذكر أن القطاعات التي تغطيها حملة «وجهات دبي» تضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة وخارجها، كمّاً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول أهم وأبرز الوجهات ومناطق الجذب المتعددة في دبي بأسلوب إبداعي مبتكر، وبالتعاون مع عدد كبير من مطوّري المحتوى الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوّع كبير، من خلال أعمال إبداعية تبرز مواقع مهمة تجذب أكثر المبدعين تميزاً في دبي، بما في ذلك المؤثرون والمصورون وصُنّاع المحتوى الرقمي من أجل تقديم محتوى جذاب ومفيد حول الوجهات الترفيهية العديدة التي تجعل من دبي الخيار الأنسب لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى.

. الحملة تدعو سكان دبي وزوارها لاستكشاف الوجهات الصيفية الأكثر جاذبية في المدينة، وقضاء عطلة مميزة برفقة العائلة والأصدقاء.

. إطلاق العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية في إطار الحملة، لتقديم معلومات متنوعة حول تجارب الصيف المتميزة في دبي.

. «وجهات دبي» تجذب المبدعين والمؤثرين والمصورين وصُنّاع المحتوى الرقمي، لتقديم محتوى مبتكر حول وجهات دبي الفريدة.