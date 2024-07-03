الامارات | 3 إصدارات إماراتية في «قائمة شرف عالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار المجلس الدولي لكتب اليافعين، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة القراءة لدى اليافعين، التي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها، ثلاثة كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس لعام 2024، والتي تضم 184 كتاباً من مختلف أنحاء العالم، موزعة على ثلاث فئات: النص والرسم والترجمة، إذ اختير كتاب إماراتي واحد ضمن كل واحدة من تلك الفئات.

ووقع اختيار المجلس في فئة النص على كتاب «بحر أصفر.. رمل أخضر» للكاتبة نادية النجار، ورسوم هايدي فوزي، الصادر عن دار «و» للنشر والخدمات التعليمية، وفي فئة الرسم تم اختيار الكتاب الصامت «البهلوان» رسم وتأليف عائشة البادي، الصادر عن دار الفلك للترجمة والنشر، أما في فئة الترجمة فاختار المجلس كتاب «الحياة على ضفاف النهر» تأليف ورسوم الكاتب والفنان الهندي رامباروس جها، وترجمة سمر محفوظ براج، صادر عن «مجموعة كلمات».

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «فخورون باختيار ثلاثة كتب نشرت في دولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين، والتي تعكس تطور وازدهار صناعة كتب الأطفال واليافعين في الدولة، والمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها صناعة النشر المحلية والمواكبة للمستويات العالمية والقادرة على جذب ليس اهتمام الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين فحسب، وإنما أيضاً اهتمام دور النشر العالمية لترجمتها وتوزيعها».

وأضافت أن الكتب الثلاثة تتميّز بجودتها العالية على مستوى النص والرسم والترجمة، وتعالج موضوعات قريبة من عالم الطفل واهتماماته، وفي الوقت نفسه تعكس جهود المجلس في الإسهام بدعم وتطوير صناعة الكتاب من خلال الورش والبرامج التدريبية التي ينظمها بشكل مستمر للمهتمين والعاملين في هذا المجال، وتقديرهم وتكريمهم من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وجاء اختيار الكتب الثلاثة في القائمة تتويجاً لجهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين في دولة الإمارات، لتعزيز مشاركة المؤلفين والرسامين الإماراتيين ودور النشر المحلية في المنافسات الدولية، وفي مقدمتها قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين التي تتوج بتكريم مؤلفي ورسامي وناشري أبرز كتب الأطفال ذات الجودة العالية من جميع أنحاء العالم.

وسيتم تكريم المؤلفين والرسامين والمترجمين الذين أدرجت أعمالهم في قائمة الشرف في احتفالية خاصة خلال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي سينظم في إيطاليا خلال الفترة من 30 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبلين. كما ستتم طباعة كتالوج خاص بقائمة الشرف يتضمن تفاصيل كل كتاب، بهدف تشجيع أدب الأطفال واليافعين بلغات متعددة، ومن ثقافات متنوعة على مستوى العالم.