الامارات | عناوين إماراتية تحت الضوء في «سيؤول للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي جناح هيئة الشارقة للكتاب في معرض سيؤول الدولي للكتاب الذي اختتم، أخيراً، في العاصمة الكورية، بتفاعل لافت من الجمهور الكوري والدولي.

وسلّط الجناح الضوء على مجموعة متميّزة من الإصدارات الإماراتية والعربية، التي تمثّل محطة مهمة لتمثيل الثقافة العربية والإماراتية على الساحة الدولية، بما يعزز الحوار الثقافي مع الناشرين الدوليين والكوريين المشاركين، ويسهم في ترسيخ العلاقات مع الوسط الثقافي والأدبي في كوريا الجنوبية.

واستعرضت «هيئة الشارقة للكتاب» أمام أكثر من 350 شركة للنشر من كوريا الجنوبية، و122 شركة أجنبية من 18 دولة، إلى جانب 180 من الكتّاب الكوريين والأجانب وزوار معرض سيؤول الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من 26 إلى 30 يونيو الماضي، مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمعارض الثقافية التي تنظمها إمارة الشارقة على مدار العام، من بينها: معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل.

كما سلّطت الضوء على المؤتمرات الدولية المتخصصة مثل مؤتمرات الناشرين والموزعين، ومؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، والجوائز الثقافية العالمية التي تمنحها الشارقة للمبدعين، من كتّاب وناشرين ورسامين ومترجمين، منها جائزة «ترجمان»، وجوائز الشارقة لرسوم كتب الطفل، وجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيرها.

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب في معرض سيؤول زيارة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، عبدالله سيف النعيمي، الذي التقى وفد الهيئة، واستعرض الجهود المبذولة في تعزيز التبادل الثقافي والأدبي بين الشارقة وكوريا.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الشارقة للكتاب في نشر الثقافة الإماراتية على مستوى العالم، كما عقد وفد الهيئة لقاءات مع ناشرين من كوريا الجنوبية وتايلاند ودول أخرى، ناقشوا خلالها سبل التعاون في مجال النشر والترويج للكتاب.

من ناحيتها، أكدت مديرة إدارة الفعاليات والتسويق بهيئة الشارقة للكتاب، خولة المجيني، أن مشاركة الشارقة في معرض سيؤول الدولي للكتاب، تمثّل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعارف الثقافي. وقالت: «كنا حاضرين هنا في سيؤول كضيف شرف العام الماضي، نمثل الثقافة العربية والإماراتية على المنصة العالمية، ونعمل وفق رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايته المستمرة للثقافة والفنون. وكانت هذه التجربة فرصة استثنائية لنا لفتح فضاءات واسعة للتبادل الثقافي مع الجمهور الكوري والنخب الثقافية والأدبية الرائدة، بدعم من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب»».

دور حيوي

أكدت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في معرض سيؤول الدولي للكتاب، الدور الحيوي الذي تلعبه الشارقة ودولة الإمارات في تطوير الصناعات الإبداعية وتعزيز الحركة الأدبية والفنية في المنطقة والعالم. إلى جانب ذلك، قدمت الهيئة عروضاً تعريفية عن مشاريعها المستقبلية والمبادرات الثقافية التي تهدف إلى دعم الكتّاب والمؤلفين والمترجمين، مثل وكالة الشارقة الأدبية.

كما استعرضت تجاربها الناجحة في تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى وإقامة الشراكات مع المؤسسات الثقافية العالمية، ما يعزز من مكانة الشارقة مركزاً ثقافياً عالمياً.

خولة المجيني:

. نتطلع إلى مواصلة بناء جسور جديدة من التفاهم والتبادل مع الحضارة الكورية والثقافات العالمية الأخرى.