موظفو العمل المكتبي أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض



محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت الجمعية الألمانية لطب العيون إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بمتلازمة العين المكتبية، وذلك بسبب الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الكمبيوتر والهواء الجاف الناتج عن مكيف الهواء أو جهاز التدفئة وارتداء عدسات لاصقة.

وتتمثل أعراض متلازمة العين المكتبية في جفاف العين والاحمرار والحرقان والحكة وزيادة إفرازات الدموع والحساسية للضوء وضبابية الرؤية والشعور بوجود جسم غريب في العين والشعور بالجرح أو الخدش في العين.

سبل العلاج

ويمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات عين مرطبة وشرب السوائل على نحو كاف، مع ارتداء نظارة طبية بدلاً من العدسات اللاصقة أثناء العمل على الشاشة.

ومن المهم أيضاً الرَمش بانتظام، وذلك بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 مرة في الدقيقة، وينبغي أيضاً تجنب تيارات الهواء، على سبيل المثال تجنب الجلوس بالقرب من المروحة أو مكيف الهواء.

ومن المفيد أيضاً اتباع قاعدة 20 – 20 - 20، حيث ينبغي كل 20 دقيقة النظر إلى الأشياء، التي تبعد 20 متراً على الأقل، لمدة 20 ثانية.