الامارات | بماذا علَّق محمد رمضان بعد حادثة صفعه لمعجب في الساحل الشمالي ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يُظهره وهو يصفع أحد الشباب خلال قضائه عطلته الصيفية في أحد منتجعات الساحل الشمالي المصري.

وفي الفيديو، يظهر محمد رمضان محاطاً بمعجبين يحاولون التقاط الصور التذكارية معه، حيث طلب من أحد الشباب “هات الموبايل” بطريقة حادة، وعندما لم يتماشى الشاب مع طلبه، قام رمضان بصفعه على وجهه لكن الشاب سرعان ما رد الصفعة للفنان المصري.

ورغم الجدل الكبير الذي أثارته الواقعة، نشر محمد رمضان فيديو آخر عبر حسابه على فيسبوك من نفس المكان، حيث استعرض جماهيريته وتفاعل الجمهور معه دون أن يعلق بأي تفاصيل حول الحادثة.

حتى الآن، لم تُكشف أسباب الشجار بين محمد رمضان والشاب، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن النقاش بدأ بعد أن التقط الشاب صورة للفنان، مما أثار استياءه ودفعه إلى طلب حذف الصورة.

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات والتعليقات على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض استياءهم من تصرف محمد رمضان تجاه أحد المعجبين، معتبرين الصفعة إهانة كبيرة في العلن، بينما أيد آخرون رد فعل الشاب السريع، مؤيدين لمبدأ “العين بالعين”.