حارس الكبد الأمين.. نوع طعام تناوله على الإفطار كنز لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، حيث يؤدي دورا حيويا في تصفية السموم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وإنتاج البروتينات، وتعزيز وظائف الجهاز الهضمي، ولذلك، يسعى الكثيرون إلى اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على نمط حياة لضمان صحة كبد سليم.

وفي هذا الإطار، هناك نوع طعام غني بالعناصر الغذائية، ينصح بتناوله على وجبة الإفطار صباحا، لما له من فوائد مذهلة لصحة الكبد والجسم، وفقا لموقعي "eatingwell"، و"onlymyhealth".

الكولين

يؤدي الكولين، وهو عنصر غذائي موجود في صفار البيض، دورا حيويا في صحة الكبد ويساعد على الوقاية من مرض الكبد الدهني وإدارته.

البروتينات

يُسهم البروتين الموجود في البيض في إصلاح وإعادة بناء خلايا الكبد، كما أنها تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

فيتامينات ب

تُساعد فيتامينات ب، مثل B12 و B6، على تحسين وظائف الكبد وتقوية جهاز المناعة.

المعادن

يحتوي البيض على العديد من المعادن الهامة لصحة الكبد، مثل السيلينيوم والحديد.

فوائد أخرى للبيض:

تعزيز صحة الشعر والبشرة.

تقوية العضلات.

دعم صحة ووظيفة الجهاز العصبي.

تقوية الذاكرة.

تحسين صحة الرؤية.

منع كسور العظام وتقوية العظام.

تعزيز صحة القلب.

إنقاص الوزن.