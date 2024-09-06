حذف أغنية "قالك نسيني" لـ شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بدقائق على "X"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة روتانا حذف أغاني ألبوم الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وقامت خلال الدقائق القليلة الماضية بحذف أحدث أغانيها "قالك نسيني" التي طرحتها عبر حسابها الرسمي على "X".

ونشرت شيرين مقطع من الأغنية وعلقت عليه: "واخد الموضوع هزار وده جوا منه نار، وفي حالة انهيار وأنا بتجاهله، قالك نسيني، كورال شيرين وهنا، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقي توما، ميكس وماستر توما، صولو كيبورد شاهي، جيتار أصلان"، ليفاجئ جمهور ومتابعي شيرين بحذف الأغنية وعدم تمكنهم من الاستماع لها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها في موقع "X"، عن طرح أغانيها، عبر حساب بعنوان "البوتجاز"، عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب توالي حذف الأغاني التي طرحها، وآخرها "عسل حياتي" من موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مداخلة هاتفية مؤخرًا مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرقت خلال حديثها عن مواصلة شركة روتانا حذف أغانيها على الرغم من انتهاء العقد بينهما.

وردت شيرين: "يوقفوها، طول عمرهما في أذى، والأذى ابتدى من أول شرط أن أنا أخد غنوة منك ومعملكيش دعاية، يبقى النية هنا ايه يا فندم؟، أنا بقى بناشد بلدي أن أنا شيرين عبد الوهاب مطربة كبيرة جدًا انا اسفة أني بقول الكلام ده، أنا عايزة بلدي تحميني من الكلام اللي بيحصل دلوقتي، لان أنا مغلطتش في حاجة وقعدت سنين مبتكلمش، وسكوتي ده خلاهم يفتكروا أني ضعيفة وأنا مش ضعيفة أنا قرش عنده سنان حامية جدًا وبتطلع وقت اللزوم، شكلهم واصلين، واصلين في الأذى".

كما كشفت شيرين عن تصالحها مع المحامي ياسر قنطوش بعد إعلانه تنحيه عن قضايا، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على نفس التطبيق وعلقت عليها: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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