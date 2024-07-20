20 صورة لرجل يقاوم الموت لمدة ساعتين أثناء مواجهته 1000 حوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة مرعبة بريطاني وجد نفسه يسبح وسط مجموعة كبيرة من الحيتان، بينما كان بمفرده في عرض مياه المحيط الأطلسي.

وفقا لموقع "outdoors"، واجه توم وادينجتون، لقاء غير متوقع خلال رحلة تجديف منفردة عبر شمال المحيط الأطلسي، حيث حاصرته مجموعة من الحيتان.

وبحسب ما أظهر الفيديو، كان توم وادينجتون وهو مدرب تزلج يقوم برحلة 2000 ميل من نيوفاوندلاند إلى بينزانس، في قارب بمفرده لجمع الأموال لصالح مؤسسة Mind الخيرية للصحة العقلية.

كما يمكنك رؤية لحظة اقتراب 1000 حوت من القارب، وتصر على مرافقته.

ولكن سرعان ما تحولت هذه اللحظة إلى موقف مرعب عندما اصطدمت إحدى الحيتان بالقارب، ما أدى إلى دفع وادينجتون إلى جانب القارب.

يُصف وادينجتون شعوره في تلك اللحظة بالرهبة الممزوجة بالقلق، حيث ازدادت أعداد الحيتان المحيطة به بشكل سريع.

بدأ وادينجتون في الصراخ ورش الماء بمجاديفه لإبعاد الحيتان، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنه حاول الابتعاد عن الحيتان بقاربه، لكنها طاردته، وقضي نحو ساعتين يطفو في البحر، محاولا التجديف بعيدًا دون جدوى، بينما ظلت الحيتان تتابعه.

بعد ساعتين من المطاردة، ابتعدت الحيتان عنه.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Tom Waddington‎‏ (@‏‎tomwaddington_skier‎‏)‎‏

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