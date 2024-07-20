رجل يترك زوجته بعد اكتشافه سر صادم عنها.. لن تتوقع ماذا عثر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، ترك رجل بريطاني زوجته بعد اكتشافه لسر صادم على "اللاب توب" الخاص بها، قلب حياته رأسا على عقب.

ووفقاً لصحيفة "ميرور"، التقى الرجل، البالغ من العمر 36 عاما، بزوجته "بيلي" قبل 9 سنوات من خلال أصدقاء مشتركين، ونشأت بينهما علاقة حب قوية بشكل سريع.

وقال الرجل: "لقد وقعت في حب هذه المرأة، كانت حب حياتي".

وأضاف أنه خرج من علاقة سامة طويلة الأمد قبل ذلك مباشرة مع امرأة كانت بيلي تعرفها، لكنها لم تكن صديقة لها.

تزوج الزوجان في عام 2021، واشتريا منزلهما، وأنجبا طفلهما الأول الذي طال انتظاره.

يقول الزوج: "كوني أب، إنه نوع من الحلم الذي تحقق، حياتي كانت سعيدة للغاية".

بدأت القصة عندما تعطل "لاب توب" الرجل، فما كان منه إلا أن استخدم جهاز زوجته لإتمام عمله.

تابع: "لم تكن زوجتي في المنزل، كنت أنا وطفلنا فقط، لم نطلب الإذن مطلقًا لاستخدام أجهزة بعضنا البعض، كنا دائماً منفتحين على هذا النحو، ليس لدينا ما نخفيه، هذا ما اعتقدته".

وأضاف: "عندما فتحت الكمبيوتر، لاحظت أنها كانت تفتح علامة تبويب مخفية، وعند فتحها اكتشفت أن زوجتي تمتلك حسابا سريا على جوجل، وعندما ضغطتُ على ألبوم الصور المحفوظ، اكتشفت ما هو أصعب بكثير".

عثر على أكثر من 300 صورة لحبيبته السابقة، تلك المرأة التي ارتبط بها قبل زوجته الحالية، تُملأ جهاز الكمبيوتر.

يصف الزوج الصدمة التي تملكه عند رؤية الصور: "كانت تحتوي على لقطات عفوية مع العائلة، وصور أثناء عملها، وصور من العطلات، لكن اللافت للنظر هو أن جميع الصور كانت مُركزة على حبيبته السابقة فقط، مع حذف أو اقتصاص أي شخص آخر قد يظهر فيها".

ولم تقتصر صدمة الرجل على الصور فقط، بل مؤخرا لاحظ سلوكا غريبا من زوجته، فقد كشف أن زوجته بدأت في تصفيف شعرها بشكل غريب يشبه تصفيف شعر حبيبته السابقة، وارتداء ملابس مشابهة لها، حتى الأحذية".

أصيب الرجل بصدمة شديدة، ما دفعه للهرب من المنزل مع ابنته الصغيرة.

"كل شيء يبدو وكأنه كذبة"، هكذا عبر الرجل عن شعوره بالصدمة والخيانة، بعد أن تقيّأ وأصابه نوبة هلع.

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