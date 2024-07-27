الامارات | سالم القاسمي: الإمارات ملتزمة بدعم الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن «دولة الإمارات ملتزمة بدعم الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم، نهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون، والحفاظ على تراثنا الثقافي الجماعي».

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهوريات سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، لعقد اجتماعات ولقاءات ثقافية، بهدف تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل وأواصر التعاون الثقافي بين الإمارات وهذه الدول.

وشملت لقاءات وزير الثقافة مع وزراء الثقافة في سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، نقاشات مثمرة، تناولت أهمية دعم الثقافة ودورها المحوري في تعزيز التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وجرى التوقيع على مذكرات تفاهم لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون، والحفاظ على التراث الثقافي لأجيال المستقبل.

وأشار وزير الثقافة إلى أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل جزءاً أساسياً من دبلوماسية الإمارات الثقافية مع مختلف الدول، وأن وزارة الثقافة في دولة الإمارات تعمل على تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع الدول الصديقة، لدعم مجالات الحوار الثقافي العالمي بشكل أكبر».

وخلال زيارته إلى سلوفاكيا، بحث مع نظيرته السلوفاكية مارتينا سيمكوفيتشوفا، وروبرت كاليناك، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين. وتكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، تقضي بأن يدعم البلدان جهود التقارب الثقافي، وإبراز التراث الثقافي المشترك والحفاظ عليه.

وتضمنت الجولات الثقافية التي قام بها الشيخ سالم بن خالد القاسمي، في سلوفاكيا، زيارة المكتبة الجامعية في براتيسلافا، حيث اطلع والوفد المرافق له على مجموعة باساجيك من المخطوطات الإسلامية التي يعود تاريخها إلى قرون عدة، إضافة إلى أعمال ومؤلفات علمية إسلامية تعود للعصور الوسطى، كما قام الوفد بجولة في قلعة تشيرفيني كامين، وشهد عرضاً لفن الصقارة، وهو تراث ثقافي مشترك، وملف عملت دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع سلوفاكيا لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021، ضمن جهود مشتركة لـ24 دولة، شملت أيضاً المجر وكرواتيا.

وفي جمهورية المجر، اجتمع الشيخ سالم بن خالد القاسمي مع بالاز هانكو، وزير الثقافة والابتكار، لبحث سبل التعاون المحتمل في مجال الدبلوماسية الثقافية والابتكار بين دولتي الإمارات والمجر، وهنأ دولة المجر بحصولها على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2024، كما زار الوفد أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى، التي تعد من أركان التعليم الموسيقي وتراث الفن الأدائي في المجر، إضافة إلى جولات في متحف الفنون الجميلة.

واختتم وزير الثقافة جولته بزيارة جمهورية كرواتيا، حيث التقى نينا أوبولجين كورزينك، وزيرة الثقافة والإعلام في الجمهورية. وتركزت المحادثات على توسيع الجهود التعاونية في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتأكيد أهمية التبادل الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي المشترك. وتضمنت الجولة الثقافية أيضاً زيارة إلى متحف الفن المعاصر، عكست التقاليد الغنية لكرواتيا، وإسهامها في المشهد الثقافي العالمي.