شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في انفجار خلال فعالية تعليمية بالدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، خلال فعالية تعليمية حول الكيمياء في الدنمارك.

ووقع انفجار في أثناء عرض تعليمى بمكتبة في توندر، وهي بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا. جروح خطيرة وأصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا كان يساعد في العرض التعليمي بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى إلى جانب طفلين أصيبا بجروح طفيفة.

وذكر تقرير للشرطة، أن الطفل الثالث أصيب بكدمات ورضوض طفيفة فقط.

حضر حوالي 40 شخصًا العرض التعليمي، الذي أعلن عنه لتقديم إمكانات الكيمياء. انفجار محتويات حاوية زجاجية وانفجرت محتويات حاوية زجاجية، بينما الكثير من التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وقالت الشرطة إنه لم تُطلق أي مواد كيميائية خطيرة في مكان الحادث، مشيرة إلى توفر الدعم النفسي بعد الحادث.

