القاهرة- الخليج 365
مهنياً: فلكيا اسبوع مهم جدا اذا تكتمت على مشاريعك وامورك سوف تحصل نتائج مرضية لكن انتبه من طاقة الكواكب من الاسد جارفة تسبب بالتهور الزهرة الشمس وعطارد ممنوع التهور اي غلطة يعني انك انتهيت فترة تحمل اهتمامات منزلية مهنية قصة صحية تشغلك بيع عقار نفقات في البيت حاول ان لا تصعد الخلافات البداية القمر في الحمل في موقع عرقلة يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد برج خصمك يومي السبت والاحد
عاطفياً: ايام قليلة وترتاح من تاثيرات كوكب الزهرة الضاغطة من الاسد لذلك حاول ان تتجنب السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضرورية وابتعد عن الاستعراضات فالاجواء غير مناسبة اجواء متوترة وعصبية تحمل معها جواً من القلق والشك والغيرة للعازب سوف تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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