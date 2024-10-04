لهذا السبب.. تغيير عادات تناول الطعام  للأطفال أسهل من الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت تجربة بريطانية واسعة النطاق، شملت 370 أسرة على مدار 3 سنوات، في تغيير عادات الأكل لدى الأطفال ومساعدتهم على خسارة الوزن الزائد. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن الآباء من تحقيق نفس النتائج.

في هذه التجربة التي استهدفت الأسر ذات الدخل المحدود، تم توصيل وجبات صحية طازجة إلى المشاركين أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً، ثم تم متابعة تأثير هذا التغيير الغذائي على المدى الطويل.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و6 سنوات استفادوا بشكل كبير من هذه التجربة، حيث انخفض وزنهم الزائد بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أن تغيير عادات الأكل يصبح أكثر صعوبة مع تقدم العمر، حيث لم يتمكن الآباء من تحقيق نفس النجاح الذي حققه أطفالهم. كما أشارت النتائج إلى أن الأطفال الذين اعتادوا على تناول وجبات صحية لم يصبحوا بالضرورة من محبي الخضروات والسلطات.

هذه النتائج التي توصلت إليها دراسة مشتركة بين جامعات كورنيل وباث وإدنبرة وباريس، تفتح آفاقاً جديدة لفهم كيفية تغيير عادات الأكل لدى الأطفال والكبار، وتؤكد أهمية التدخل المبكر في تغيير عادات الأكل غير الصحية.



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