القاهرة- الخليج 365
مهنياً: تكتمل معك انت في القمر فوق فوق نيالك انت حرفيا من ملوك الابراج لا تزال تتربع على عرش الحظ والنجومية حضورك وسحرك غير انت امام تحقيق الاماني لا محالة شغلة الك ناطرها سنين هلق صارت بين ايديك اسبوع مهم جدا حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة الشمس والزهرة كوكب السعد الاصغر في الاسد والمشتري كوكب السعد الاكبر والمريخ في برجك يعطيك ظروف مهمة جدا شخصية وعائلية
عاطفيّاً: تسير الامور بشكل جيد جدا مع وجود كوكب الحب في برج الاسدالذي يقدم لك مشروعا عاطفيا عائليا يناسب تطلعاتك المستقبلية او احداثا مهمة تتعلق باحد الاولاد نجاح خطوبة او ولادة طفل في العائلة للعازب تلبي دعوات كثيرة وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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