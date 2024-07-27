توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: تكتمل معك انت في القمر فوق فوق نيالك انت حرفيا من ملوك الابراج لا تزال تتربع على عرش الحظ والنجومية حضورك وسحرك غير انت امام تحقيق الاماني لا محالة شغلة الك ناطرها سنين هلق صارت بين ايديك اسبوع مهم جدا حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة الشمس والزهرة كوكب السعد الاصغر في الاسد والمشتري كوكب السعد الاكبر والمريخ في برجك يعطيك ظروف مهمة جدا شخصية وعائلية

عاطفيّاً: تسير الامور بشكل جيد جدا مع وجود كوكب الحب في برج الاسدالذي يقدم لك مشروعا عاطفيا عائليا يناسب تطلعاتك المستقبلية او احداثا مهمة تتعلق باحد الاولاد نجاح خطوبة او ولادة طفل في العائلة للعازب تلبي دعوات كثيرة وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب