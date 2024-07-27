توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: الشمس والكواكب في بيت المال تسلط الاضواء على وضعك المالي انتبه جدا لمصاريفك بالمقابل هدية واصلة لعندك مصاري واصلة لعندك رح تقبضها بس خفف النفقات انتبه ايضا من خسارة مالية او خسارة شخص حاول ان تلم الجميع حولك ولا تدخل في مشاكل والاهم ان تسيطر على وضعك المالي واحذر النفقات بداية مع يوم السبت القمر في الحمل ما يعني وجود نوع من نظرة مختلفة للامور نظرة واعية نظرة الى البعيد والمستقبل سواء على صعيد مهني مالي او اجتماعي

عاطفياً: يلعب الحظ دورا ايجابيا في حياتك مع وجود كوكب الحب في برج الاسد في البيت الثاني بيت الدعم الشهرة والثقة بالنفس الذي يضيف الى جاذبيتك جمالا سوف تتاح لك فرص رومنسية دافئة أوضاعاً عائلية مميزة أو لقاء حاراً مع الاهل والاصدقاء والاحبة.للعازب تتوضح الامور في هذا الاسبوع الهادىء الذي يسمح لك بتحليل التطورات العاطفية من منظار اكثر موضوعية