توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنيا: ملك ملوك الابراج على الاطلاق واخيرا تتحرر من جبل الهموم الذي كان على كتفك كنت من اكثر الابراج تعبا قد ما مرق عليك امور كارثية انت اليوم امام الحلول ويا نيالك بفادم الايام ورح تصير اكثر حدا محظوظ صدق او لا تصدق شغلة لا كانت عاى البال ولا على الخاطر رح تحصل عليها صدق انت من ملوك الابراج ستصل الى تحقيق الاهداف يكون الحظ الى جانبك في هذه الفترة الحيوية والنشيطة

عاطفياً: تطل على فترة عاطفية وعائلية مباركة من الفلك مع وجود كوكب الحب في برجك فيرافقك الحظ ويسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية. للعازب, حب يدق بابك يبتسم لك الحب من خلال صداقة او لقاء او رحلة وتعيش اجواء ساحرة عاطفيا وشخصيا