إطلالات سهرة أنيقة من وحي ماغي بوغصن

تعد الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن من أبرز نجمات العالم العربي اللواتي لا يقتصر تألقهن على الشاشة فحسب، بل يمتد إلى اختياراتها الأنيقة والذكية في مجال الموضة. إذ تُعرف ماغي بذوقها الفريد وقدرتها على الابتكار في الإطلالات المختلفة، مما يجعلها مصدر إلهام للكثير من النساء في مختلف المناسبات.

يتضح سر أناقة ماغي بوغصن في قدرتها العالية على اختيار الأزياء المناسبة التي تتناغم مع قوامها، وتعزز من جمال طولها. فهي تعتمد على الأساليب التي تساعد في إظهار شخصيتها الأنيقة وذوقها الرفيع.

ومن أبرز الحيل التي تتبعها، اختيار الفساتين القصيرة أو الجمبسوت بالخصر العالي، إلى جانب اعتماد فساتين الكوتور المزينة بالفتحات الطويلة، والتي تعتبر من أكثر الخيارات التي تلائم إطلالاتها على السجادة الحمراء.

جرأة وأناقة على المسرح

لا تقتصر ماغي بوغصن في اختياراتها على اتباع الموضة فحسب، بل تتسم بالجرأة في تناول الأزياء. فقد ظهرت في حفل موريكس دور 2022 بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أسودا من تصميم لابورجوازي.

تميز الفستان بقماشه المخملي والشق العالي المطرز بالحبيبات البرّاقة، مما أضاف لمسة من الفخامة على إطلالتها. واستكملت ماغي مظهرها بحذاء أسود ومجوهرات من نصولي، إلى جانب مكياجها الذي ارتكز على الآيلاينر الممدود الذي يزيد من جاذبية عينيها.

إطلالات السهرات: عنوان للأناقة

تعتبر ماغي بوغصن من النجمات اللواتي يحرصن على اختيار أزياء تعكس شخصيتها المفعمة بالأنوثة والأناقة في السهرات. ففي حفل الهلال الذهبي 2024 بالعراق، تألقت بفستان من توقيع رامي قاضي باللون الأخضر الباستيل.

الفستان تميز بتنورة مستقيمة ماكسي وجزء علوي مزين بعقدة فيونكة على الخصر. وأضافت الحبيبات الكريستالية لمسة من الرقي، فيما اكتفت بتسريحة شعر مالس وإكسسوارات بسيطة لتكمل الإطلالة بشكل متناغم.

تألق باللون الأبيض

قدمت ماغي بوغصن إطلالة مبهرة بفستان من تصميم نيكولا جبران خلال إحدى المناسبات. الفستان الأبيض تميز بتطريزات الورود التي غطت الياقة العالية، وتمتد حتى الذراع. كما أضافت قصة الكم المفتوح ولمسة الوشاح الطويل المنسدل من حواف الفستان جمالية رائعة على التصميم. وارتدت ماغي صندلاً مرصعاً، واكتفت بأقراط صغيرة وخاتم مرصع ليكون مظهرها غاية في الأناقة والرقي.

لمسات جمالية في جلسات التصوير

وفي إحدى جلسات التصوير، ظهرت ماغي بوغصن بفستان سترابلس قصيراً باللون الوردي الفاتح، حيث اتسم الفستان بنفس التصميم المجسم الذي تفضله، وزين بورود معدنية مرصعة على الحواف السفلية.

أكملت ماغي هذه الإطلالة بصندل مرصع باللون الأخضر الفاتح، مع ترك شعرها منسدلًا بأسلوب ناعم ومميز.

بدلات نسائية أنيقة

كما أنها لا تتردد في اختيار البدلات النسائية التي تعكس شخصيتها الجريئة والعصرية. في إحدى المناسبات، ظهرت ببدلة سوداء مرصعة بالكريستال، حيث تكونت من بنطلون مستقيم وكروب توب، إلى جانب بليزر بنفس التصميم.

وأكملت مظهرها بأقراط فضية، وتركت شعرها الداكن منسدلًا، ما جعلها تبدو أنيقة بأسلوب غير تقليدي.

وفي صور أخرى عبر إنستغرام ظهرت ماغي بوغصن ببدلة بيضاء مع كورسيه لامع، مناسبة لسهرة أو حفل مسائي لإطلالة أنيقة وبارزة.

في حفل Joy awards، تألقت ماغي بوغصن بفستان حريري سترابلس باللون الأزرق السماوي، تميز بقصة مجسمة وشق ساق عالٍ، وأرفق بوشاح خلفي متدل مزين بأكمام منسدلة منتفخة. وأضافت ماغي قفازاً أسود طويلًا ومجوهرات مرصعة بالأحجار الملونة لتكمل مظهرها الفخم، إلى جانب تسريحة شعر منسدل مرفوع قليلاً.

ولا تزال ماغي بوغصن تؤكد من خلال إطلالاتها المتنوعة والذكية أنها ليست مجرد ممثلة موهوبة، بل أيقونة في عالم الأناقة والجمال.

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