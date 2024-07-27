توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 27 تموز إلى الجمعة 2 آب 2024

مهنياً: رجاء مولود العذراء انتبه على حالك الشمس في البيت رقم 12 تضع حاجزا بينك وبين الحظ بس احكي معكم بحكي بمحبة لاني بحب الكل ما عندي اية غاية ببحكي بضمير وبهمني اعطي المعلومة صح العذراء لازم يحمي حاله الشمس في الاسد لا ترحمك اذا انت لم ترحم نفسك انتبه من خيبة املك بشخص انتبه من خسارة مال انتبه من المشاكل الزهرة وعطارد في الاسد المريخ في الجوزاء في مربع مع زحل المتراجع في الحوت لذلك لا تصعد الخلافات حاول ان تطنش وان تتكتم على اسرارك

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الاسد الذي يترك تاثيراته المعاكسة على حياتك العاطفية والغرامية قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه للعازب قد تعاني من بعض التعب النفسي او الجسدي وقد يتأزم خلاف ما فكن حذرا ولا تهدد سلامك الداخلي بالخطر